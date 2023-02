Marguerettaz, avrei gradito soluzione diversa

"Non mi nascondo mai dietro un dito: io avrei gradito una soluzione diversa, un'adesione trasversale a un progetto in modo da non avere degli steccati ideologici". A dirlo è il capogruppo dell'Union valdotaine, Aurelio Marguerettaz, durante la discussione sull'elezione del nuovo presidente della Regione e della nuova Giunta.

"Dobbiamo mettere la Valle d'Aosta davanti a tutti - ha proseguito - e questo blocco di destra, di sinistra, non è più attuale. Mi ha infastidito vedere sul banco degli imputati l'Uv, come se tutti i mali fossero imputabili a diatribe interne. Mi attengo ai dati, sette eravamo e sette siamo rimasti. La discussione all'interno è il motivo per cui si fa politica.

Coloro che oggi ci accusano, sono affetti da nomadismo, hanno cambiato diverse casacche. Io faccio parte di un movimento, avrei auspicato una decisione diversa, ma rispetto le decisioni del mio movimento. Non faccio come chi in virtù di una presunta coerenza saluta e se ne va. Noi rimaniamo, la coerenza non va dichiarata ma praticata".