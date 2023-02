Lega attacca, nasce governo "minestrone"

"Assistiamo alla nascita di un governo 'minestrone': non di quelli ben assemblati, ma di quelli con ingredienti poveri e male amalgamati. È il frutto di una fusione a freddo di forze politiche che hanno dimostrato una scarsa coesione con differenze di vedute anche accese che hanno provocato il lento consumarsi della maggioranza". Lo ha detto il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, intervenendo in aula nel dibattito sull'elezione del nuovo presidente della Regione e della nuova Giunta.

"Oggi, con gli stessi numeri di prima, si ritiene che il Governo possa affrontare le numerose sfide sul tavolo. Il programma rimane quello vecchio: l'unico aggiornamento è rappresentato da priorità che sono delle mere esecuzioni di stile, delle frasi ad effetto. I punti sono carenti di motivazione e non si spiega come realizzarli" ha aggiunto. Secondo Manfrin "oggi la maggioranza è di 17 più 2, dove i due sono il Presidente Bertin e il Consigliere Padovani, che hanno sempre dimostrato un'avversione nei confronti del gruppo Pour l'Autonomie ed in particolare di Rollandin, che invece oggi si appresta ad entrare in maggioranza".