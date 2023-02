Forza Italia, di fronte a grande surrealtà

"Adesso, a metà Legislatura, siamo di nuovo a ricominciare da capo con l'ingresso di Pour l'Autonomie in maggioranza. Il tutto assume i connotati di una grande surrealtà: si è affermata la linea politica del Presidente Lavevaz che voleva mantenere l'alleanza con il centro-sinistra affidandola però a soggetti che, invece, erano a favore di un'alleanza con il centro-destra. Qual è la ratio di questa proposta? La Valle d'Aosta oggi vive un momento di profonda difficoltà ed è chiamata a sfide importanti e difficili". Lo ha detto Pierluigi Marquis, capogruppo di Forza Italia, intervenendo alla discussione sull'elezione del nuovo presidente della Regione e della nuova Giunta.

"È solo rafforzando l'economia - aggiunge - che si rafforza l'autonomia. Per fare tutto questo c'è un grande bisogno di riforme rapide che portino alla semplificazione dell'azione amministrativa e questa nuova redistribuzione di ruoli e competenze tra i vari Assessori non gioca a favore del tempo.

Chi si alza la mattina per andare a lavorare non è interessato dalle réunions, mero esercizio di stile, che non hanno effetti positivi sulla popolazione".