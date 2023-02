Pd, nuovo slancio e stop divisioni per arrivare al 2025

"Ora in Valle d'Aosta serve un nuovo slancio per arrivare al 2025, senza più divisioni, avendo chiare le priorità programmatiche". Lo sostiene il Partito Democratico della Valle d'Aosta commentando l'evoluzione della situazione politica dopo le dimissioni di Erik Lavevaz e la formazione di una nuova maggioranza.

"Con questo nuovo Governo, nato nella continuità politica di quello precedente - prosegue la nota - si vuole arrivare al termine della legislatura con un programma rinnovato e con una squadra motivata nell'affrontare le sfide che attendono i valdostani. La volontà di mantenere compatto il fronte autonomista e progressista, evitando di consegnare ai partiti di destra la nostra Regione, rappresenta un risultato importante".

Il Pd VdA "dovrà, da qui a fine legislatura, supportare l'azione del gruppo, consapevole delle difficoltà e dei numerosi temi a cui dare risposte: servono uno sforzo straordinario e un raccordo con il gruppo consiliare per affrontare insieme alcune sfide importanti, soprattutto sul tema centrale dell'Istruzione, anche in considerazione delle attribuzioni previste dal nostro Statuto speciale, e lo faremo con il consueto senso di responsabilità che ci ha contraddistinto anche in questa fase nella convinzione che prima di qualsiasi altra cosa valga la pena immaginare ed impegnarsi per un Governo, per una prospettiva che consenta ai valdostani e alle valdostane di affrontare i prossimi anni con la tranquillità che meritano".