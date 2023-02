Conseil des jeunes valdôtains, campagne de recrutement lancée

Le Conseil des jeunes valdôtains est de retour pour une sixième édition. Tout jeune valdôtain ayant entre 18 et 28 ans au 31 juillet 2022 et voulant expérimenter le débat parlementaire pourra déposer sa candidature à partir de mercredi 1er jusqu'à vendredi 31 mars, directement sur le site du Conseil des jeunes valdôtains (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it) ou sur le profil Instagram @conseiljeunesvaldotains Deux grands enjeux de société - le système de l'éducation de Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation, et la démocratie digitale et cyber-sécurité - ont été retenu cette année pour alimenter cette simulation parlementaire non-partisane, organisée par les jeunes pour les jeunes avec le soutien du Conseil de la Vallée. Les travaux se tiendront du 31 juillet au 4 août 2022 dans la salle de l'Assemblée législative valdôtaine, à Aoste.

Le Cjv, qui se base sur le modèle du Conseil de la Vallée, s'adresse à 40 jeunes au maximum, qui pendant cinq jours découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire. Les critères pour la participation sont les suivants: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste auxquels deux places sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé.

Pour cette édition, le Cjv a prévu une formation avant la tenue des travaux, qui sera organisée autour de trois questions: prise de parole en public et construction du discours; décorum et protocole à suivre pendant la simulation; approfondissements sur les thèmes des projets de loi.

"Cette expérience - dit le président du Conseil régional, Alberto Bertin - permet aux jeunes d'apprendre à échanger mais aussi à se remettre en question. Le Cjv donne aux jeunes les clés pour jouer un rôle actif et se raccrocher à la citoyenneté mais aussi pour prendre conscience de leur potentiel individuel et collectif".

"Le Cjv est un projet né pour rapprocher les jeunes qui ne sont pas impliqués en politique au monde des institutions démocratiques, les sensibilisant à la réalité du débat politique, les poussant à réfléchir et à exprimer leurs idées - rappelle le président du Cjv, Pietro Signò -. L'exercice de s'exprimer en français nous fait sortir de notre confort en nous mettant en jeu, en sachant de ne pas être jugés ou évalués pour la perfection de notre expression orale mais seulement écoutés pour nos pensées". Les apprentis Conseillers, qui sont au maximum 35, représenteront la Valcéjinie et seront appelés à travailler autour de deux projets de loi fictifs sur les deux thèmes proposés. Ils franchiront les étapes législatives en travaillant en Commission où ils auront la possibilité d'analyser les textes proposés, les modifier et les débattre, pour ensuite les discuter en plénière avant d'exprimer leur opinion finale par le vote. Les conseillers seront divisés en groupes, de majorité et d'opposition. Le jeu de rôle prévoit aussi les fonctions de journalistes pour rendre compte des travaux, suivis par l'attaché de presse de cette édition.