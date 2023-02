Comunità energetiche in Valle d'Aosta, incontro il 4 marzo

Una visione e una legge per lo sviluppo delle comunità energetiche in Valle d'Aosta: è il titolo di un incontro promosso dal gruppo Progetto civico progressista in programma sabato 4 marzo, alle 9,30, nella sala Bcc di via Garibaldi 3, ad Aosta. Illustreranno i documenti e risponderanno alle domande Andrea Ardissone, presidente Cooperativa AeG di Ivrea e le consigliere regionali Erika Guichardaz e Chiara Minelli. In dettaglio si parlerà dei vantaggi dei cittadini e degli Enti pubblici, del contributo delle Cer all'incremento della produzione di energia pulita e rinnovabile, di come procedere alla costituzione delle Cer, del ruolo della Regione e degli Enti locali, e del quadro normativo nazionale e regionale.