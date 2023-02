Maggioranza, dieci punti programmatici per rilancio

"I gruppi di maggioranza in Regione (Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti-Partito Democratico, Alliance Valdôtaine-VdA Unie, Pour l'Autonomie, Stella Alpina) hanno raggiunto l'intesa sui punti programmatici principali per la formazione del nuovo Governo regionale sostenuto dai diciannove Consiglieri facenti parte delle cinque forze politiche che provvederanno, nelle prossime ore, ad analizzare la proposta per la sua definitiva approvazione". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla maggioranza.

"La coalizione chiederà la convocazione del Consiglio regionale per la proposta di nomina del Governo già nei prossimi giorni - prosegue la nota - al fine di permettere quanto prima la piena operatività della macchina amministrativa".

I punti programmatici condivisi "vogliono rappresentare un'occasione di confronto e di stimolo nelle future discussioni in Consiglio regionale sulla base delle quali gli stessi potranno essere integrati ed arricchiti".

I dieci punti: riorganizzazione dell'Amministrazione regionale innovandola e valorizzandone il ruolo centrale per la crescita e lo sviluppo della comunità, al fine di renderla più efficiente, più attrattiva a livello occupazionale; assicurare agli Enti locali finanziamenti certi e di lungo periodo al fine di una migliore e più efficace programmazione delle attività e degli investimenti; avviare prontamente e consolidare interlocuzioni politiche su livelli nazionale e internazionale; la presa in carico della problematica relativa alla prospettata chiusura temporanea del tunnel del Monte Bianco e l’individuazione di soluzioni alternative a breve e di interventi di più ampio raggio; proseguire, con tempistiche certe, nell’iter di realizzazione di interventi e di approvazione di norme già programmate di particolare importanza per il benessere e lo sviluppo della comunità tra cui la costruzione del nuovo ospedale, la prosecuzione nell’impegno di riduzione dei tempi delle liste di attesa, la prosecuzione dell'iter tecnico-giuridico-amministrativo finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione del collegamento intervallivo “Cime Bianche”, il completamento degli interventi per la piena operatività dell'aeroporto regionale, la risoluzione delle problematiche contrattuali per i vigili del fuoco ed il corpo forestale valdostano; approvazione del Piano regionale dei trasporti e la programmazione degli investimenti per migliorare la mobilità sul territorio valdostano e i collegamenti sul piano nazionale, europeo ed internazionale; saper cogliere le nuove sfide derivanti dai cambiamenti sia ambientali che sociali; realizzazione di un "Centro unico di ricerca" mediante la valorizzazione di tutte le realtà già presenti sul territorio, al fine di creare una rete di rilevanza internazionale con ricadute anche sul tessuto economico regionale; prosecuzione delle azioni di rilancio delle società partecipate presenti sul territorio regionale; sostegno di tutti i protagonisti della complessa realtà culturale valdostana; approvazione di una nuova legge elettorale regionale, il più possibile condivisa quale strumento essenziale per poter garantire una stabilità politica e un’azione di governo maggiormente determinata ed incisiva.