Francesco Palumbo au Parlement jeunesse Wallonie-Bruxelles

Le Parlement jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles est convoqué pour sa 26e session du 20 au 24 février 2023 dans la capitale belge: la Vallée d'Aoste, qui donne la possibilité à un jeune d'y assister depuis 2003, sera représentée par Francesco Palumbo Piccionello, 23 ans, résidant à Roisan et étudiant en droit à l'Université de Turin.

Francesco, passionné de droit public constitutionnel, en particulier de processus législatifs et de gouvernement, considère la francophonie comme un élément de richesse et d'ouverture pour les jeunes. Il a participé activement aux trois dernières éditions du Conseil des jeunes valdôtains, en jouant différents rôles - conseiller, rapporteur, chef de groupe, président de commission.

"Je crois fermement en ces simulations parlementaires - dit Francesco Palumbo -, surtout par rapport au potentiel qu'elles peuvent avoir dans la croissance individuelle: elles sont des occasions uniques pour créer des moments de dialogue, de débat et d'échanges d'idées. Après le Conseil des jeunes valdôtains, je suis très content de pouvoir élargir mes horizons au sein d'un parlement jeunesse d'un autre pays. Je crois que cette expérience pourra m'enrichir du point de vue linguistique, culturel et humain".

Les valdôtains peuvent y participer grâce à l'Entente liant le Conseil de la Vallée, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la République et Canton du Jura.

"Ces expériences sont très importantes pour les jeunes - souligne le président du Conseil régional, Alberto Bertin -, d'abord pour leur ouverture, mais aussi pour leur formation à la citoyenneté active. Nous avons besoin de jeunes motivés, capables et compétents qui puissent prendre la relève".

Le Parlement jeunesse est une simulation parlementaire durant laquelle une centaine de jeunes âgés de 18 à 26 ans tiennent le rôle de députés, de ministres ou de journalistes. Les jeunes parlementaires analysent quatre projets de loi portant, cette année, sur la création d'un système d'orientation professionnelle dans l'enseignement, la santé mentale, la lutte contre les sectes et l'amélioration de la qualité des organisations religieuses, la transition climatique.