L.elettorale: Forza Italia rilancia, nostra proposta sempre attuale

In questa fase di crisi politica in Regione "la nostra proposta di legge elettorale è quanto mai attuale: l'abbiamo presentata mesi fa e va nella direzione dell'elezione diretta da parte dei cittadini del presidente della Giunta, della sua maggioranza e del programma di Governo".

Lo sostiene il consigliere regionale Mauro Baccega (Forza Italia) in un videomessaggio registrato in merito all'evoluzione dello scenario regionale dopo le dimissioni di Erik Lavevaz.