Restano, priorità è nuova legge elettorale

"Dichiariamo fin d'ora la nostra disponibilità a dialogare con quelle forze politiche interessate ad una rapida e fattiva soluzione della crisi regionale mediante la definizione di un programma di ampia convergenza amministrativa, nonché l'approvazione urgente di una nuova legge elettorale ampiamente condivisa che garantisca finalmente la necessaria stabilità del nostro sistema politico". Lo ha dichiarato in aula Claudio restano (Misto) durante la discussione sulle dimissioni del presidente della Regione.

"Siamo disponibili a rapportarci con spirito costruttivo - ha aggiunto - con quelle forze politiche che intenderanno trovare una fattiva risposta all'attuale crisi e non risposte indirizzate solamente ad aggiustamenti personalistici. Oggi si chiude un ciclo politico e spetterà in primis alle forze politiche e a questo Consiglio, nei tempi e nei modi canonici, trovare il bandolo di una matassa che, allo stato attuale, ci appare molto aggrovigliata".