Cretier, trovare soluzione non sarà facile

"Dopo estenuanti tentativi di rilancio e consolidamento di questa maggioranza, ora si discute di come andare avanti per dare continuità agli accordi di ottobre 2020, a fronte di un quadro politico che si è complicato, con nove gruppi consiliari che hanno ambizioni e visioni diverse su ogni tema. Abbiamo indicato una strada possibile per sostenere meglio la maggioranza, proponendo un allargamento, che non è stato condiviso da altri gruppi. Ora bisogna riprendere in mano il gomitolo aggrovigliato della politica e trovare una soluzione valida e sostenibile per dare continuità all'azione politica, anche se non sarà facile". Lo ha detto il capogruppo dei Federalisti progressisti-Partito Democratico, Paolo Cretier, intervenendo in aula durante la discussione sulle dimissioni del presidente della Regione, sottolineando che "un confronto sereno e un dialogo è necessario in quest'Aula".

Cretier ha poi ribadito "il sostegno politico e personale al Presidente Lavevaz per il lavoro svolto, di cui apprezziamo il senso di responsabilità nei confronti del Consiglio regionale: lasciare un mandato di questa portata non è facile, ma in lui è prevalsa la responsabilità del politico, dell'amministratore e dell'uomo, rispetto all'ostinazione di proseguire non avendo più il completo sostegno in questo momento".