Carrel, aperti al dialogo e al confronto

"Siamo pronti a riprendere e a dialogare sui temi già espressi in Aula che il Governo non ha affrontato nei modi e nei tempi che noi auspicavamo. Abbiamo la volontà di contribuire al dibattito e, come gruppo consiliare ma anche come Movimento, ribadiamo che non è nostra intenzione riaffermare il ruolo di un movimento piuttosto che crearne altri. Certamente, guardiamo al nostro programma elettorale ma siamo aperti al dialogo e al confronto. Da oggi partono sessanta giorni in cui è necessario tornare a discutere di cosa è meglio per la Valle d'Aosta e per valdostani". Lo ha detto Marco Carrel (Pour l'Autonomie) intervenendo in aula al dibattito sulle dimissioni del presidente della Regione.

"Dimissioni - ha aggiunto - che non ci colgono di sorpresa. In questi anni il nostro gruppo consiliare si è fatto portavoce di tanti temi su cui, in passato abbiamo ricevuto risposte stizzite e che oggi abbiamo finalmente sentito riprendere in Aula con un altro approccio. Noi, unico movimento autonomista in opposizione dal 2020, abbiamo sottolineato, in questi anni, che qualcosa non andava e bisognava cambiare il metodo di lavoro ma abbiamo sostenuto il Governo per garantire la ripartenza della Valle d'Aosta".