Sociale: mancano fondi, commissione stoppa legge disabilità

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha espresso parere contrario sulla proposta di legge in materia di assistenza alle persone con disabilità, presentata dai gruppi Forza Italia e Lega Vallée d'Aoste.

"Come già indicato in seconda Commissione - specifica il Presidente della Commissione, Claudio Restano (Misto) - sul testo di legge manca la copertura finanziaria. Inoltre, secondo quanto riferito dall'Assessore alla sanità, si sta già provvedendo in tal senso nell'ambito di una riforma più organica che interesserà il settore".

La Commissione ha poi nominato il consigliere Andrea Manfrin (Lega VdA) relatore della proposta di legge per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie. Il provvedimento, sottoscritto dai gruppi Lega VdA e FI, si compone di dieci articoli. Infine le Commissioni "Sviluppo economico" e "Servizi sociali" hanno approvato all'unanimità la relazione conclusiva sulla petizione popolare "Il riscaldamento non è un lusso".

"L'esame dell'iniziativa si conclude in Commissione - si legge in una nota - in quanto le firme ritenute valide sono state soltanto quelle dei due referenti, dopo quanto emerso in sede di audizioni dai promotori, ossia che il testo della petizione sarebbe stato redatto dopo l'inizio della raccolta firme".

"Le Commissioni - riferiscono i Presidenti della quarta, Giulio Grosjacques (UV), e della quinta, Claudio Restano - ritengono che le richieste dei firmatari, come peraltro ammesso dagli stessi in sede di audizione, abbiano trovato adeguata risposta nei provvedimenti già adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale".