Cime bianche: Pcp, non chiarità percorribilità progetto

"Non si sono ottenuti chiarimenti da parte della Regione circa la percorribilità giuridica in ordine alla realizzazione di impianti di risalita nel vallone delle Cime Bianche, ricompreso in un'area Natura 2000". Lo ribadisce il gruppo consiliare di Pcp al termine dell'esame in commissione della petizione "Salviamo il Vallone delle Cime Bianche".

"Non è mai infatti mai stato chiarito - si legge - come si pensi di procedere, tenuto conto dei divieti inderogabili previsti dal DM 17 ottobre 2007, e non è pervenuta alle Commissioni la nota esplicativa dell'Avvocatura promessa il 9 gennaio dal Presidente Lavevaz, dietro nostra espressa richiesta". Pcp ha votato contro alla relazione della commissione, che non ha accettato di emendare il testo: "Ancora una volta - si conclude la nota - si cerca di mettere a tacere chi chiede di rispettare le leggi vigenti e di verificare preliminarmente ciò che si può o non si può fare in base alle stesse".