Consiglio di Stato conferma elezione Difensore civico Vda

Accogliendo il ricorso della Regione, il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell'elezione di Adele Squillaci a Difensore civico della Valle d'Aosta. Lo ha comunicato la presidenza del Consiglio Valle. Il Consiglio di Stato a fine agosto 2022 aveva già sospeso l'esecutività della sentenza del Tar della Valle d'Aosta di annullamento della deliberazione del Consiglio regionale del 12 gennaio 2022.

"Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar - dichiara il Presidente del Cosngilio regionale, Alberto Bertin -, confermando la bontà dell'azione svolta dal Consiglio regionale nelle procedure di elezione della dottoressa Squillaci. In particolare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, avendo tale elezione carattere fiduciario e svolgendosi a maggioranza qualificata e con voto segreto, la deliberazione consiliare del 12 gennaio 2022 risulta sufficientemente motivata e contiene una valutazione comparativa tra i candidati, come espresso in sede consiliare e riportato nel resoconto della seduta".