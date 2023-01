Legge elettorale, rinviata discussione su sottocommissione

E' stata rinviata alla prossima riunione del Consiglio Valle - in calendario il 25 e 26 gennaio - la discussione della risoluzione che impegna la prima commissione a istituire "nel più breve tempo possibile" una sottocommissione per elaborare "entro la pausa estiva una proposta di legge regionale di riforma dell'attuale sistema elettorale e della forma di governo, da approvare entro e non oltre fine anno". I lavori del secondo giorno di riunione dell'assemblea sono proseguiti sino alle 20, fermandosi al punto 42, mentre la risoluzione era in coda, dopo il punto 53.

Il documento, firmato dal presidente Alberto Bertin e dai capigruppo della maggioranza, della Lega, di Forza Italia e di Pour l'autonomie, evidenzia come "i programmi elettorali di molte forze politiche in occasione delle elezioni del 2020, prevedevano la necessità di una modifica della legge elettorale vigente, al fine di favorire tra i vari obiettivi una maggiore stabilità dell'azione di governo". Con due voti a favore (Progetto civico progressista), 27 voti contrari e sei astensioni il Consiglio l'11 gennaio aveva bocciato l'ipotesi di un referendum consultivo di iniziativa popolare sulla proposta di legge numero 58 riguardante le norme per l'elezione dell'Assemblea.