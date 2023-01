Cyclisme: J.P. Guichardaz, on veut le Tour de France en Vda

"Après les arrivées de 1949 et 1959 et le passage de 2009 'col Grand Saint Bernard-Petit Saint Bernard', le moment est venu de ramener le Tour de France en Vallée d'Aoste. Nous vérifions la possibilité de postuler à nouveau, en collaboration avec le Valais, la Savoie et la Haute Savoie, une commune de notre région comme étape d'arrivée ou de départ". C'est ce qu'a déclaré l'assesseur régional aux Sports, Jean Pierre Guichardaz, en réponse à une interpellation du groupe Lega Vallée d'Aoste.

"Nous avons déjà pris contact - ajoute Guichardaz - avec l'organisation sportive Amaury pour un rendez-vous avec M.

Proudhomme à qui nous présenterons une proposition qui valorisera le caractère transfrontalier de l'étape et nous nous proposerons comme 'ville- étape'. Nous essayons également d'organiser une rencontre avec la Caravane du Tour lors d'une étape en 2023. Il faut aussi garder à l'esprit que le Tour de France cette année traverse l'Italie de manière considérable et il n'est pas certain que, dans la logique future, il y aura l'intention de continuer à répéter l'expérience de cette année".