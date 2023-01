Legge elettorale: nuovo passaggio a consulente prima commissione

(ANSA) - AOSTA, 04 GEN - La prima Commissione 'Istituzioni e autonomia', riunita d'urgenza nel pomeriggio, ha affrontato la questione del referendum consultivo di iniziativa popolare collegata alla proposta di legge numero 58 del gruppo Progetto civico progressista in materia di elezioni regionali.

Il presidente della Commissione, Claudio Restano (Gm) dichiara: "Abbiamo convocato la Commissione su richiesta del gruppo Lega Vallée d'Aoste e abbiamo deciso di trasmettere al professor Luciani, consulente della prima Commissione, il parere del professor Morrone, consulente di parte nominato dal gruppo Progetto civico progressista che, più volte, richiamava nel suo documento le dichiarazioni di Luciani. Quest'ultimo potrà formulare, qualora lo ritenga opportuno, precisazioni in merito a quanto da lui esposto. Un passaggio doveroso per permettere all'Assemblea di confrontarsi senza dubbi residui, con chiarezza e serenità su una materia delicata e complessa che deve essere affrontata con un dialogo aperto, leale, teso a ottenere la massima condivisione possibile". (ANSA).