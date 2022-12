Vivien Bovard et Pietro Laurent Signò au Parlement jeunesse

La Vallée d'Aoste sera représentée à la 73e édition du Parlement jeunesse du Québec par Vivien Bovard et Pietro Laurent Signò. La simulation des travaux parlementaires se tiendra à l'Hôtel du Parlement de Québec du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022 et portera sur les thèmes de la revalorisation du travail d'aide, le droit à l'obtention du corps désiré, la tutelle financière étatique obligatoire, la gouvernance locale.

Les deux jeunes valdôtains ont été sélectionnés par un jury sur la base d'une lettre de motivation et d'un entretien. Vivien Bovard, âgé de 23 ans et résidant à Morgex, est étudiant en Master d'économie et management à l'Université Bocconi de Milan, alors que Pietro Laurent Signò, 24 ans et résidant à Gignod, est inscrit au Global studies institute de l'Université de Genève pour la maîtrise universitaire en études européennes.

Le Parlement jeunesse du Québec est organisé chaque année pendant les fêtes de Noël et réunit une centaine de jeunes pour reproduire le fonctionnement de l'Assemblée nationale: occupant les sièges de véritables députés, les participants émettent leurs opinions, préparent leurs interventions en Chambre ou leurs articles pour le journal La Colline, défendent leurs points de vue et sont appelés à voter pour ou contre des projets de loi entièrement rédigés par leurs pairs. Ainsi, le temps d'une brève législature, les participants apprennent les rouages de la démocratie québécoise et du journalisme politique.

Les Valdôtains y participent grâce à la collaboration entre le Pjq et le Conseil des jeunes valdôtains avec le soutien du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.