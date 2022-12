Bertin, nel 2022 Assemblea si è fatta carico emergenze

"Nel 2022 il Consiglio Valle ha cercato di farsi carico delle molteplici emergenze. Abbiamo cercato una sintesi per dare delle risposte alla comunità. Sono stati approvati numerosi atti normativi per sostenere imprese e famiglie". Lo ha detto il presidnete del Consiglio Valle, Alberto Bertin, durante la consueta conferenza stampa di fine anno.

"E' stato un anno pieno di sfide - ha aggiunto - che il Consiglio Valle ha cercato di raccogliere, producendo atti concreti e leggi puntuali, con la consapevolezza delle responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità valdostana. Sapendo che siamo tutti personalmente garanti di un bene prezioso che si chiama democrazia".

Nel 2022 il Consiglio Valle si è riunito 22 volte, per un totale di 78 sedute ordinarie, 1 seduta straordinaria e 988 oggetti trattati. Sono stati approvati 35 atti normativi, di cui 33 leggi e 2 regolamenti. 29 sono di iniziativa della Giunta regionale (27 disegni di legge e 2 proposte di regolamento), 5 di iniziativa dei Consiglieri, 1 risultante dal coordinamento tra un disegno e una proposta di legge.

Inoltre 20 sono le deliberazioni adottate dal Consiglio, tra cui il bilancio dell'Assemblea e il documento di economia e finanza regionale (Defr). Sono stati trattati 723 atti ispettivi, di cui 41 question time, 271 interrogazioni e 411 interpellanze. Infine sono stati 148 gli atti di indirizzo discussi, di cui 54 mozioni, 17 risoluzioni e 77 ordini del giorno.