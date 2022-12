Legge elettorale: ammissibilità referendum, dubbi da esperto

"Il professor Massimo Luciani non ha depositato il suo parere a proposito del referendum consultivo, ma lo ha illustrato riservandosi di integrarlo con gli elementi emersi in commissione e con ulteriori osservazioni. Il Professore, tuttavia, ha esposto la sua interpretazione evidenziando problemi legati all'ammissibilità della richiesta referendaria". Lo scrive, in una nota, il gruppo di Progetto Civico Progressista in merito ai lavori della prima commissione del Consiglio Valle.

Secondo Pcp le argomentazioni del professor Luciani "sono apparse deboli". "Avendo richiesto un secondo parere che sarà consegnato a breve - prosegue la nota - abbiamo fatto esplicita richiesta di audizione del professor Andrea Morrone per l'illustrazione del documento in Commissione. Tale richiesta è stata accettata con il solo voto contrario della Lega. Audizione che si terrà giovedì mattina. Il professore, anticipando parzialmente le conclusioni di tale parere, ha scritto che il referendum consultivo è legittimo perché rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 19/2003 per la sua presentazione e il suo svolgimento e perché non esistono nella legge regionale 19 limiti di ammissibilità per un referendum consultivo". "Dopo mesi di silenzio - conclude Pcp - il Consiglio sarà ora obbligato ad assumere una deliberazione sulla richiesta di referendum consultivo, richiesta che deve essere messa in votazione nella prima adunanza di gennaio".