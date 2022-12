Sci: Guichardaz, Cdm Zermatt-Cervinia di sicuro in autunno 2023

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Dopo la cancellazione per mancanza di neve delle gare di discesa libera di Zermatt e Cervinia dal calendario di Coppa del mondo di sci alpino maschile e femminile, "l'appuntamento è sicuramente rimandato all'autunno 2023 con un calendario-programma che al momento è in corso di studio e valutazione da parte della Fis e che non esclude la possibilità di inserire in maniera definitiva nel calendario degli eventi vista la sua rilevanza dal punto di vista sportivo e promozionale sia dal punto di vista del territorio che dei suoi prodotti". Lo ha riferito l'assessore allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a una interpellanza del gruppo Lega. Il comitato organizzatore, ha spiegato Guichardaz, "ha intrapreso una dettagliata analisi e riflessione post evento, fondamentale per mettere a frutto le esperienze ad oggi maturate e utile a programmare l'edizione dell'autunno 2023. Sono inoltre in atto proficue interlocuzioni con la Fis, Swiss Ski e Fisi anche in merito al calendario-programma che andrà valutato in un contesto di programmazione generale della Coppa del mondo di sci alpino maschile e femminile. Il concetto dello Speed Opening Zermatt-Cervinia è ritenuto di prioritaria importanza da parte della Fis".

Il consigliere Dennis Brunod ha osservato: "È un evento importante per la nostra regione con ricadute significative anche a livello internazionale. Ci fa piacere sentire che sono state fatte delle riflessioni e sono state avviate delle interlocuzioni ufficiali in vista dell'edizione 2023 e che tutti gli attori coinvolti (Fis, Fisi, Swiss Ski) credano fortemente nella realizzazione di questa competizione. Ci auguriamo che si riesca a portare a casa il risultato, la Valle d'Aosta se lo merita sia da un punto di vista delle ricadute economiche che porterebbe tale manifestazione, sia per la grande vetrina internazionale che questo evento avrebbe in termini di promozione delle nostre eccellenze". (ANSA).