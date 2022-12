Forza Italia, soddisfazione per approvazione di due odg

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Esprime "soddisfazione" il gruppo Forza Italia per "l'approvazione unanime di due ordini del giorno proposti nell'ambito dell'esame delle leggi di bilancio della Regione per il 2023-2025", che riguardano la ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'analisi della spesa corrente regionale.

"Grazie alla nostra iniziativa sugli alloggi Erp - commentano i consiglieri Pierluigi Marquis e Mauro Baccega - è stato assunto l'importante impegno di prevedere nella prossima legge di assestamento almeno 1,5 milioni di euro per ristrutturare gli alloggi ancora privi di finanziamento. È la conclusione di un percorso che abbiamo portato avanti in questo anno sulla tematica dell'edilizia residenziale pubblica: siamo sicuri che questo rafforzamento dei fondi potrà portare all'assegnazione di 60 alloggi da qui a un anno con l'obiettivo di dare risposte ai cittadini in graduatoria".

"Importante poi che sia stata accolta la nostra sollecitazione a produrre un'analisi sull'evoluzione della spesa corrente della Regione - aggiungono i consiglieri di Forza Italia -: dal 2019 al 2023 c'è stato un significativo incremento della spesa corrente, anche dovuto alla pandemia e agli aiuti conseguenti messi in atto. Ora dobbiamo capire, però, se questo aumento sia strutturale o meno, anche per fare delle valutazioni in chiave prospettica. Non è una questione di parte: riteniamo che questo approfondimento servirà a tutti i consiglieri".

Esprimono "rammarico, invece, per il mancato recepimento degli altri tre ordini del giorno, in particolare quello riguardante l'introduzione di un nuovo significativo intervento a sostegno delle famiglie in difficoltà, visto che i rincari energetici e l'inflazione hanno acuito le criticità delle fasce più fragili della popolazione". (ANSA).