Caro bollette Telcha: Bertschy e Caveri incontrano la società

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - "Facendo seguito all'ordine del giorno approvato nell'ambito delle leggi di bilancio, insieme all'assessore Caveri abbiamo contattato Telcha: avremo un incontro la settimana prossima, dopodiché potremo fornire alla Commissione consiliare tutte le informazioni utili agli approfondimenti sui costi del teleriscaldamento". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, rispondendo a una interpellanza del gruppo Pour l'autonomie sul teleriscaldamento ad Aosta. "Alcuni dati - ha aggiunto Bertschy - sono già a nostra disposizione: Telcha ha riferito che oggi sta utilizzando per la tariffazione dei propri servizi costi molto simili a quelli delle caldaie a metano".

Il consigliere Augusto Rollandin ha richiamato "l'accordo tra Cogne Acciai Speciali e Telcha per i prossimi dieci anni per lo sviluppo di un progetto di recupero dell'energia termica dai processi produttivi di Cas per alimentare la rete di teleriscaldamento Telcha di Aosta. Considerata la crisi energetica in atto e l'aumento sconsiderato dei costi a carico dei cittadini e alla luce di questo importante accordo, chiediamo se sia intenzione del governo di predisporre un accordo con Telcha in modo da prevedere degli sconti per le famiglie della plaine". Su questo fronte, Bertschy ha definito ha definito l'accordo tra Cas e Telcha "molto interessante: riguarda l'economia circolare, creando una sinergia virtuosa tra le due aziende a beneficio dell'intera comunità. L'accordo ha l'ambizioso obiettivo di ridurre il consumo di gas e l'emissione di Co2 in atmosfera: le stime parlano di una riduzione di oltre 3000 tonnellate di Co2 ogni anno. L'accordo, che andrà a regime tra tre anni, ha un impatto limitato sull'utilizzo totale di gas di cui Telcha ha bisogno per produrre il teleriscaldamento, che è pari al 12%". (ANSA).