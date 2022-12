Area megalitica, aprire a novembre sarebbe costato 100 mila euro

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - La riapertura dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans lo scorso 11 novembre avrebbe portato un costo stimato dai tecnici "intorno ai 100 mila euro".

Lo ha detto l'assessore ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a una interpellanza del gruppo Pour l'autonomie relativa al rinvio dell'apertura del sito dal mese scorso al luglio 2023. La decisione, aveva fatto sapere l'assessorato, si era resa necessaria "in quanto, al fine del rinnovo della certificazione anti-incendio e a seguito di confronti con gli organi preposti, sono intervenute non previste esigenze di realizzazione di opere strutturali per garantire la corretta gestione della commistione tra il cantiere e le aree di visita aperte al pubblico, che non permettono, pertanto, l'attuale riapertura del sito in sicurezza per i lavoratori attualmente impiegati e i visitatori".

Sarebbero quindi state necessarie, ha spiegato in aula Guichardaz, "compartimentazioni resistenti al fuoco. Si tratta di opere con un forte impatto costruttivo, sia economico che tecnico, che solitamente vengono realizzate in via definitiva sia per la loro modalità realizzativa che per il loro costo, ma nel nostro caso dovrebbero invece essere smantellate e rimosse per rendere nuovamente continui gli spazi museali, con il rischio di apportare danni alle lavorazioni appena terminate e imponendo ripristini che comprometterebbero la qualità delle finiture".

"Stiamo parlando di un'area di grande valore archeologico e culturale che però stenta a partire", ha sottolineato il capogruppo di Pla Marco Carrel, che ha chiesto: "Alla luce di quanto accaduto e vista la vacanza del dirigente della Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, non si ritiene urgente la necessità di nominarlo? Vorremmo inoltre conoscere le azioni e le risorse utilizzate per promuovere la riapertura dell'11 novembre, che non c'è stata".

"Bisogna risolvere - ha risposto Guichardaz - una serie di questioni oggettive poste dalla struttura che si occupa di personale, tra le quali anche la predisposizione del piano del fabbisogno per il triennio 2022-2024 relativo alla dirigenza regionale necessario per determinare la capacità assunzionale della Regione". La promozione della riapertura dell'11 novembre "non ha comportato l'utilizzo di risorse finanziarie". (ANSA).