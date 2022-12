Rollandin apre a maggioranza, 'da oggi più comprensione'

"In questi due giorni c'è stata la possibilità di meglio comprenderci in merito a quale sarà il nostro futuro", "la maggioranza attuale ha dato la possibilità di meglio vedere le finalità delle diverse opzioni. Credo che ciò sia stato importante per fare capire che ci sono aspetti, soprattutto in questo periodo, che sono indispensabili, che debbano essere seguiti nel modo corretto". Così il consigliere regionale Augusto Rollandin (Pour l'autonomie) nella dichiarazione di voto al bilancio. "Credo - ha aggiunto - che oggi ci sia stata la possibilità di capire quali sono le difficoltà e ancora meglio" che i "risultati non arriveranno senza avere il sostegno reale che deve esserci in una comunità come la nostra".

"Credo - ha concluso Rollandin - che con il dibattito si è svolto ci sia sicuramente un punto di riferimento, un punto di partenza per il futuro, ma per quanto ci riguarda credo che dovremo essere molto attenti per raggiungere risultati sapendo che ci sono delle difficoltà. Sono lì, le vediamo ogni giorno, e per questo dobbiamo essere capaci di gestire in modo corretto ciò che vogliamo raggiungere nel più breve termine. Ho ascoltato con attenzione i colleghi e credo che ci sia intenzione da parte di tutti di trovare insieme un risultato che possa dare la possibilità di raggiungere risultati positivi. Continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere un risultato che è il punto di riferimento del nostro lavoro".

Il 28 novembre scorso si era svolto un incontro tra le commissioni politiche delle forze di governo e i due consiglieri regionali di Pour l'autonomie, per discutere la possibilità di un allargamento a 20 dell'attuale maggioranza a 18.