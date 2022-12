Ricomposizione area autonomista, via a dibattito prima di Natale

"Da un punto di vista politico la prossima settimana abbiamo organizzato un primo dibattito, un primo importante dibattito per ricomporre l'area autonomista".

Lo ha annunciato in aula Albert Chatrian, capogruppo di Av-Vda Unie, durante la dichiarazione di voto al bilancio.

"Credo - ha aggiunto - che si potrà avviare questo importante progetto, che deve guardare al futuro, alle comunità locali ma soprattutto alla Valle d'Aosta intera. Crediamo che la sfida sia molto difficile. Per quanto riguarda Av-Vda Unie proveremo a raggiungere un obiettivo molto importante, quello di ricomporre l'area autonomista, di rimettere al centro la buona politica. Ma soprattutto crediamo che la Valle d'Aosta abbia bisogno di un movimento autonomista forte e che possa soprattutto, nei prossimi mesi, provare anche ad aiutare l'azione politica amministrativa anche in questa aula, per raggiungere gli obiettivi di questo bilancio 2023-2025".