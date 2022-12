Maggioranza, impostazione bilancio è di qualità

Annunciando, durante le dichiarazioni di voto, l'astensione sulle leggi di bilancio della Regione per il 2023-2025, il vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi si è rammaricato perché non sono state "prese in considerazione" le azioni "di sicuro interesse per la nostra Regione che avrebbero avuto ricadute positive nella nostra società come la possibilità di trovare spazi di facilitazione fiscale e abbattimento delle imposte, vista anche la titolarità della Regione in questo campo".

"A fronte di una maggiore disponibilità di 180 milioni di euro rispetto all'anno scorso - ha osservato il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis - ci aspettavamo un'azione più incisiva. Ci attendavamo un bilancio con una visione che affrontasse i problemi strutturali che i cittadini vivono e con una maggiore attenzione alle famiglie e ai cittadini in difficoltà".

"Gli sforzi che facciamo per mantenere il nostro territorio a livelli elevati - ha commentato il capogruppo dell'Union valdôtaine, Aurelio Marguerettaz - si riflette inevitabilmente sul bilancio: abbiamo infrastrutturato in maniera diffusa la Valle e oggi dobbiamo mantenere questi impianti tramite il ricorso alla spesa che, in sé, non è un disvalore. Piuttosto bisogna demonizzare gli sprechi e cercare di eliminarli e, nel contempo, bisogna rafforzare gli investimenti".

"Abbiamo indicato - ha detto il vicecapogruppo di Alliance valdôtaine-Vda Unie, Corrado Jordan - la nostra linea politica, indicando un percorso, affrontando difficoltà evidenti e tutti i temi. Non abbiamo visto in quest'aula proposte concrete che impegnano fondi importanti in direzione diverse rispetto a quanto abbiamo fatto noi. Evidentemente, l'impostazione è di qualità, è corretta e non necessita di modifiche o stravolgimenti".

"Non diamo solo contributi ma - ha sottolineato il consigliere del gruppo Misto, Claudio Restano, - facciamo azioni reali che incidono positivamente sull'occupazione, sulle nostre aziende e su tutti gli utenti. Stiamo tutti lavorando nella stessa direzione che è quella di fornire le risposte di cui la nostra popolazione ha bisogno. Alla prova dei fatti sarà un buon bilancio che realizzeremo grazie alla macchina amministrativa, alla forza di collaborazione e alla visione di continuità".

"Siamo soddisfatti - ha detto il capogruppo di Pla Marco Carrel - che il governo abbia accettato i nostri ordini del giorno, quello che affronta le assunzioni del Corpo forestale valdostano e la possibilità per tutte le famiglie di avere un computer. Nessuno ha detto che è un bilancio da buttare: abbiamo sollevato delle obiezioni e abbiamo avanzato delle proposte, in un'ottica di miglioramento".

Il vicecapogruppo dei Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Andrea Padovani, ha sostenuto che si tratta di un bilancio che "esprime gli impegni assunti dalla maggioranza, attenta ai più fragili, alla montagna, al nostro territorio e che crea le condizioni per dare risposte strategiche. Un bilancio giusto e misurato, ma con grandi potenzialità future".

La vicecapogruppo di Pcp, Chiara Minelli, ha definito i documenti di bilancio "un tentativo, affannoso, di dare risposte ad esigenze che derivano da un diffuso disagio sociale delle famiglie e degli operatori economici. C'è una contraddizione fra le potenzialità che come Regione abbiamo, fra le notevoli disponibilità finanziarie del bilancio, e la difficoltà di individuare i temi portanti della politica regionale e di investire in modo incisivo e strutturale su di essi. Troppi interventi sono una tantum così come c'è troppa ordinaria amministrazione".