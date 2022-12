Evolvendo, ora definire la situazione politica

"Evolvendo chiede di definire la situazione: più che la stabilità dei numeri serve la stabilità politica". Così il consigliere regionale Claudio Restano (gruppo misto) durante le dichiarazioni di voto alle leggi di bilancio.

"Certo che un solo componente non può dettare la linea però possiamo fornire degli spunti. Se la maggioranza deve andare avanti così non abbiamo paura, se deve allargarsi non abbiamo paura, se deve affrontare altre scelte non abbiamo paura di fare altre scelte, ma è importante che ci sia un rilancio, nei fatti, di immagine, che ci sia un progetto. Questo bilancio è un progetto, ma guardando oltre servono altri tipi di progetto. È un auspicio che lancio a tutta l'aula, guardo i banchi del governo, e attendo con fiducia le risposte".