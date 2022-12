Approvato bilancio regionale, maggioranza compatta

Il Consiglio Valle ha approvato con 18 voti a favore (Av - Vda Unie, Fd-Pd, gruppo misto, Sa, Uv) 15 astenuti (Lega Vda, Forza Italia, Pour l'autonomie) e due contrari (Pcp) il Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.

Rispetto al 2022 c'è un incremento di 135 milioni di euro (+9,7%) per un totale, al netto delle partite di giro, di 1.522 milioni di euro. La spesa corrente, al netto del contributo allo Stato (82 milioni per ciascun anno), ammonta a poco meno di 1.200 milioni di euro (contro i 1.100 nel 2022), mentre gli investimenti previsti sono di 327 milioni di euro (erano 247 nel 2022).