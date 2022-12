Pnrr: Bando borghi Arvier, approvato ordine giorno Lega

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che impegna i presidenti delle Commissioni consiliari competenti a convocare in audizione l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, i referenti e promotori del progetto 'Arvier Agile', oltre a ogni altro soggetto coinvolto nel progetto, per comprendere lo stato di avanzamento delle attività.

Il finanziamento da 20 milioni di euro previsto dal 'Bando Borghi' nell'ambito del Pnrr "è stato assegnato al progetto 'Arvier Agile - la cultura per il cambiamento' che prevede una serie nutrita di iniziative - ha ricordato il vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi -. È necessario quindi capire qual è lo stato di avanzamento della messa in opera di questo progetto ed eventualmente valutare attività di sostegno a questa iniziativa che avrà ricadute su tutto il territorio regionale".

L'assessore Jean-Pierre Guichardaz ha accolto la proposta: "È un modo per mettere a punto questo processo di non facile realizzazione dal momento che coinvolge una piccola comunità e richiede operatività e organizzazioni molto strutturate".

Sono invece stati respinti con i 18 voti di astensione della maggioranza e 17 a favore di Lega, Pla, Pcp e FI altri ordini del giorno riguardanti sostegno al reddito, sponsorizzazioni nel settore sportivo, consorzi di miglioramento fondiario, aggiornamento piano di protezione civile, misure di sostegno per la rimozione dell'amianto.

A fronte degli impegni assunti dagli assessori competenti, sono inoltre stati ritirati ordini del giorno riguardanti 'valorizzazione della scultura contemporanea', Cammino Balteo, Bonus Entreprises, 'Progetto Sci...volare a scuola', revisione delle misure di sostegno per edilizia residenziale in località montane o economicamente svantaggiate e il Centre d'études francoprovençales di Saint-Nicolas.