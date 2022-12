Bilancio, approvati sette ordini del giorno di Pla, Pcp e Forza Italia

Il Consiglio Valle ha esaminato tre ordini del giorno presentati dal gruppo Pour l'Autonomie, sei del gruppo Progetto civico progressista e cinque del gruppo Forza Italia, collegati alle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2023-2025.

Sono stati approvati all'unanimità gli ordini del giorno di Pla per "individuare specifiche misure a supporto delle famiglie e dei giovani per favorire e agevolare l'evoluzione digitale della comunità valdostana sia attraverso la formazione sia verificando le future disponibilità finanziarie ad acquistare gli strumenti più adeguati" (l'assessore Luciano Caveri ha auspicato nel 2023 la fornitura di tablet nelle scuole, in prima media e in prima superiore) e quello, emendato in accordo con l'assessore Davide Sapinet, per "completare l'iter necessario ad avviare il corso di formazione per gli agenti forestali utilmente collocati in graduatoria, considerando il fabbisogno di personale aggiornato al 2023". È stato ritirato l'ordine del giorno riguardante il Bonus Entreprises.

Riguardo agli ordini del giorno di Pcp, è stato approvato all'unanimità, come emendato in accordo con il presidente della Regione, quello che impegna a procedere entro il 31 marzo 2023 all'ampliamento del Parco regionale del Mont Avic nel comune di Fénis. Stesso esito per l'ordine del giorno che chiede alla giunta di tenere conto delle richieste di migliorie per l'allestimento dei treni che saranno a breve commissionati, interloquendo anche con il personale ferroviario, le associazioni dei pendolari e più in generale l'utenza finale. Sì all'unanimità anche all'ordine del giorno che impegna l'assessore con delega agli impianti a fune, Luigi Bertschy, a illustrare in quarta Commissione i dettagli degli interventi previsti nel settore, suddivisi tra quelli per manutenzione ordinaria, straordinaria e per nuove realizzazioni. Respinti invece gli ordini del giorni riguardanti il Bon de chauffage, il Bonus Entreprises e il Convitto Federico Chabod.

Prevedere di finanziare, nel prossimo assestamento di bilancio 2023, con almeno 1,5 milioni di euro la ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ancora privi di finanziamento: è quanto prevede un ordine del giorno di Forza Italia approvato all'unanimità. Stesso esito per l'odg che impegna la giunta a svolgere un confronto in Commissione e predisporre un rapporto dettagliato di analisi sull'evoluzione della spesa corrente (a partire dal 2019-2023), "che dia conto delle variazioni della spesa e relativo utilizzo anche al fine di valutare il suo impatto in chiave prospettica".

Respinti invece gli ordini del giorno riguardanti il Piano pluriennale manutenzione strade, i costi energetici degli enti locali e gli aiuti per le famiglie.