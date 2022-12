Bertschy, già 14 milioni incassati con sci da ottobre

"Questa partenza di stagione è ottima. Da inizio ottobre a oggi le società degli impianti di risalita hanno incassato circa 12 milioni di euro, Skyway 1,4 mln ", un "dato superiore a quello del 2021 2022" nonostante "le difficoltà che ci sono state almeno per una parte del mese di novembre su Cervinia rispetto all'anno scorso". Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, accettando un ordine del giorno della Lega che lo impegna a riferire in Commissione consiliare, alla prima occasione utile, riguardo all'apertura delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale per la stagione invernale 2022- 2023.

In mattinata l'Aula ha esaminato quattro ordini del giorno della Lega, approvandone tre e respingendone uno.

E' passato all'unanimità, così come emendato in accordo con il presidente della Regione, l'ordine del giorno che chiede l'avvio di una interlocuzione con il Consiglio permanente degli enti locali sugli effetti finanziari che potrebbe apportare la sentenza 209/2022 della Consulta sui bilanci dei Comuni valdostani, informandone successivamente le Commissioni consiliari di riferimento (enti locali e bilancio regionale) entro il 30 di giugno 2023. "La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'esenzione Imu - ha spiegato il vicecapogruppo Stefano Aggravi - per una sola delle prime due case occupate dai coniugi perché, in caso contrario, sarebbero discriminate le coppie sposate o unite civilmente rispetto ai conviventi di fatto. È stata quindi prevista la possibilità di scalare l'importo già pagato come acconto per il 2022 o chiederne il rimborso. Questa decisione avrà delle ricadute importanti sulla gestione finanziaria degli enti locali".

Approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno, così come emendato in accordo con l'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri, che impegna a verificare con i diversi interlocutori le motivazioni degli aumenti del teleriscaldamento di Telcha ad Aosta e a presentare in Commissione consiliare gli esiti.

Respinto invece (maggioranza astenuta e 17 voti favorevoli) l'ordine del giorno volto a riaprire le domande di 'Bonus Social' a tutte quelle persone che non hanno ottenuto l'Isee in tempo ma che rientravano nelle fasce di reddito previste.