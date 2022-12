Bonus entreprises, maggioranza annuncia fondi per 900 domande

Le risorse dedicate al Bonus entreprises "per accompagnare le imprese negli investimenti non sono risultate sufficienti. Come maggioranza, abbiamo quindi depositato un emendamento per dare priorità all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in modo da soddisfare le 900 imprese che non hanno trovato risposta quest'anno, ma anche per intervenire sulle famiglie che hanno fatto richiesta di mutuo per la prima casa nonché sugli investimenti negli impianti a fune". Lo ha annunciato durante la discussione generale alle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2023-2025 Albert Chatrian, capogruppo di Av-Vda Unie. Riguardo alle misure del 'Bonus social' "oltre 8000 famiglie hanno fatto domanda" e per il Bonus entreprises "1.632 aziende hanno utilizzato questa opportunità". Sulla questione era intervenuto Marco Carrel, capogruppo di Pla: "Sulla crisi energetica, le leggi varate nel 2022 hanno dato alcune risposte, ma mancano ancora 970 domande da finanziarie sul 'Bonus entreprises' per un importo di circa 14 milioni, che non sono stati inseriti in questo bilancio".

Secondo Andrea Manfrin, capogruppo della Lega, "il Bonus social è una misura una tantum che dimostra la difficoltà della maggioranza a dare continuità a questo genere di iniziative, scelte che sembrano dettate, non tanto da una strategia, ma dalla necessità di questo governo di difendersi dai suggerimenti della minoranza".

Sulla legge di stabilità regionale sono stati presentati 19 emendamenti, di cui quattro del presidente della Regione, Erik Lavevaz, uno dell'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri, uno dei gruppi di maggioranza (Uv, Av-Vda Unie, Misto, Fp-Pd, Sa), tre dei gruppi Lega Vda, FI e Pla, tre del gruppo Pcp oltre che sette emendamenti licenziati dalla seconda Commissione. Gli ordini del giorno depositati in Aula sono 30, di cui 16 della Lega Vda, tre di Pla, sei di Pcp e cinque di FI.

Criticando i "disservizi nei trasporti", Diego Lucianaz (Lega) ha detto: "Questo bilancio viole spendere 12 milioni di euro per un treno elettrico che funzionerà con la stessa velocità?". Per questo "bisogna concentrarsi sulla risoluzione degli aspetti pratici della nostra vita, occorre migliorare i servizi quotidiani e non concentrarsi su soluzioni accattivanti e costose".

"Il comparto sanitario ottiene un maggiore incremento di risorse e ci auguriamo che possa invertire la rotta del declino della sanità. Molte risorse sono, però, legate alle spese di investimento sulle strutture, che hanno bisogno di essere ammodernate, ma ci chiediamo: ci saranno le risorse umane per gestire tutto questo?", ha sottolineato Erika Guichardaz, capogruppo di Pcp.

"Riteniamo - ha detto Mauro Baccega (FI) - che, il momento congiunturale, tra i più difficili e di sicura emergenza, che stiamo vivendo avrebbe richiesto un aumento degli investimenti e una diminuzione della spesa corrente. Abbiamo bisogno di più servizi da offrire alla popolazione, di più lavoro, di più mercato, di più esportazioni". Secondo il capogruppo Pierluigi Marquis (FI) "questo non è un bilancio che mette al centro la persona. Pensiamo ad esempio alle assunzioni pubbliche: la nostra Regione è fondata sul precariato e questa non è una buona cosa. Dei circa 2600 dipendenti del 2021, 500 contratti erano a tempo determinato".

Per Paolo Cretier, capogruppo Fp-Pd, Paolo Cretier, "questo bilancio esprime gli impegni assunti dalla maggioranza, con un sostegno a tutte le categorie, sia direttamente attraverso i servizi, sia attraverso misure puntuali".