Barmasse, gara d'appalto ampliamento ospedale a inizio 2023

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "Riguardo al nuovo presidio ospedaliero, il progetto esecutivo del primo lotto sarà consegnato prima della pausa natalizia, il che ci consentirà di andare in gara d'appalto nei primi mesi del 2023". Così l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, durante i lavori del Consiglio Valle sulle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2023-2025. In questo contesto, ha aggiunto, "la psichiatria sarà trasferita dall'ex Maternità nel nuovo ospedale così come tutta una serie di ambulatori che andranno nella struttura di via Brocherel, i cui lavori saranno presto avviati grazie ad una collaborazione con il Comune di Aosta. La carenza di personale sanitario è un tema particolarmente seguito: è per questo che abbiamo anche chiesto all'Usl un piano aziendale specifico per l'attrattività dotandosi di un ufficio recruitment per attrarre nuovo personale".

"Questo è un bilancio - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy - che dà continuità alle misure per le imprese e prevede risorse regionali in spesa corrente per le politiche del lavoro, che negli ultimi anni sono state finanziate solo dal Fondo sociale europeo. Stiamo facendo il possibile senza rinunciare a fare delle cose nuove: la strada che stiamo seguendo è quella dell'umiltà e dell'ascolto del mondo del lavoro e delle imprese per garantire sviluppo economico alla Valle d'Aosta".

L'assessore all'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, si è soffermato anche sulla programmazione dell'edilizia scolastica: "Questo diventerà uno dei temi più significativi e occorrerà tenere conto della situazione di ogni singolo comune anche a fronte dei dati demografici, così come bisognerà dimensionare le scuole superiori di Aosta al fine di renderle adatte allo scopo scolastico".

"I numeri di bilancio riferiti all'assessorato Agricoltura e risorse naturali sono in linea - ha sottolineato l'assessore Davide Sapinet - con quelli del 2022, nonostante la lieve diminuzione dei fondi destinati al Piano sviluppo rurale (Psr) che, tuttavia, è stata compensata dall'inserimento di nuove voci e dall'incremento di altre". L'assessore ha confermato l'attenzione "verso i consorzi di miglioramento fondiario e, sul punto, abbiamo preso in considerazione l'aspetto assicurativo con lo stanziamento di fondi ad hoc", ma anche "al mantenimento dell'ambiente, al benessere animale, alla qualità del prodotto", ai caseifici, alla zootecnia. Annunciato inoltre il potenziamento, quantitativo e qualitativo "dei cantieri forestali". (ANSA).