Marzi, bilancio punta su investimenti, persona e territorio

"Il bilancio nasce da una scelta politica di umiltà e responsabilità che si colloca nel solco della continuità amministrativa data da 25 mesi di governo consecutivi ed è frutto di un lavoro che, anche attraverso l'approvazione da parte di quest'Aula del Defr 2023-2025, ha permesso di programmare in modo più concreto ed efficace l'azione amministrativa attraverso il finanziamento di importanti investimenti, mantenendo la centralità sulla persona e l'attenzione al territorio in tutte le sue espressioni". Lo ha detto l'assessore alle Finanze, Carlo Marzi, nella propria relazione alle leggi di bilancio 2023-2025.

"È evidente - ha aggiunto - che si colloca in un delicato contesto a livello nazionale ed internazionale in termini di impatto sulle famiglie, sul tessuto imprenditoriale e professionale, sulla tenuta di equilibri sociali già precari e a rischio di ulteriori stati di esclusione e povertà. Si è reso quindi necessario destinare ulteriori risorse sia in ambito sanitario e sociale per il contrasto all'emergenza sanitaria, sia in ambito di sviluppo economico, turistico e territoriale per il superamento delle conseguenze della pandemia".

In merito alle entrate, l'assessore ha specificato che "vi è un incremento di 135 milioni di euro (+9,7%) rispetto al 2022 per un totale, al netto delle partite di giro, di 1.522 milioni di euro".

"Tra le risorse disponibili - ha spiegato Marzi - la spesa corrente per il 2023, al netto del contributo allo Stato (82 milioni per ciascun anno), risulta pari a poco meno di 1.200 milioni di euro (contro i 1.100 nel 2022), mentre gli investimenti previsti ammontano a 327 milioni di euro (erano 247 nel 2022). Destinare 80 milioni di euro in più per gli investimenti connota in maniera positiva l'utilizzo delle maggiori entrate, dandogli una destinazione volta a creare sviluppo economico".

Le spese maggiori per il 2023 riguardano: tutela della salute, pari al 23,61% del bilancio, per un importo di 406 milioni 771 mila euro, con un incremento di 44,5 milioni rispetto al 2022; istruzione e diritto allo studio (12,4%) con 213 milioni 970mila euro e un aumento di 7,5 milioni; trasporti e diritto alla mobilità (7,28%) con 125 milioni 409mila euro (+ 25,5 milioni); relazioni con le altre autonomie locali (7,13%) con 122 milioni 935mila euro (+10 milioni).