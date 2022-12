Legge elettorale, comitato per riforma 'diffida' Bertin

Il coordinamento del Comitato per la riforma elettorale ha presentato "formale diffida" al Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, per non aver provveduto, a sei mesi di distanza dalla richiesta, a far esprimere l'Assemblea valdostana sulla richiesta di referendum consultivo avanzata da 3.363 elettori.

La diffida è stata depositata alla Presidenza del Consiglio.

"L'intimazione rivolta al Presidente del Consiglio - si legge in una nota - è di provvedere ad iscrivere l'argomento referendum consultivo all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio entro trenta giorni. In difetto il Comitato si riserva di assumere le iniziative legali che l'Ordinamento prevede a tutela dei diritti che attualmente risultato violati".