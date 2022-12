Lavevaz, bilancio condizionato da crisi attuale

"Il bilancio 2023-2025 ha una natura di programmazione di transizione, con un impegno molto alto sia in termini di risorse economiche che umane sulla complessa gestione delle contingenze della crisi attuale". Lo ha detto il presidnete della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo in aula nell'ambito dell'illustrazione delle leggi di bilancio 2023-2025.

"Sul piano delle infrastrutture e degli investimenti - ha aggiunto - va sicuramente citato il nuovo ospedale: il 2023 sarà finalmente l'anno nel quale verrà espletata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la costruzione della nuova struttura nell'area est e verrà affidata la progettazione dell'area storica. Una delle opere più attese e discusse degli ultimi anni vedrà finalmente la luce. La nuova università che nel prossimo anno accademico sarà popolata finalmente da studenti e professori, poi, potrà contare sul completamento del campus nel suo complesso. In questo senso non bisogna dimenticare gli interventi strutturali sul territorio pensati per attuare una medicina territoriale efficiente, prevista nella pianificazione in analisi, e il piano di edilizia scolastica altrettanto importante e oggetto di rilevante allocazioni di risorse".

"Guardando in prospettiva di ripresa definitiva - ha proseguito - l'aspetto forse più importante è quello dello sviluppo economico, in particolare legato a corrette politiche di inclusione e del lavoro. La gestione attenta dei fondi europei permetterà di sfruttare importanti risorse in tutti i settori dell'amministrazione. Andiamo in questo senso oltre al mondo dell'industria: il lavoro nella nostra realtà regionale vuol dire in buona parte turismo e agricoltura, settori che richiedono una programmazione strutturale e di prospettiva".