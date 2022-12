Aggravi, è un bilancio di attesa rispetto a impasse politica

"È un bilancio in attesa rispetto ad una soluzione politica di questa fase di mista 'impasse' ed 'endrumia tattica' che si fa attendere da tempo". Così il vicecapogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Stefano Aggravi, in qualità di relatore di opposizione sulla legge di stabilità regionale e sul bilancio della Regione Valle d'Aosta per il triennio 2023-2025.

Aggravi ha spiegato: "Le misure che troviamo (sostegno aggiuntivo agli enti locali per la continuità dei servizi erogati a fronte della crisi energetica, interventi straordinari per l'edilizia residenziale pubblica e per le politiche del lavoro, realizzazione del secondo lotto del Polo universitario di Aosta, acquisto treni, rifinanziamento del fondo di rotazione per le strutture ricettive) sono senza dubbio utili, ma non incidono certo sulle storiche e prossime problematiche della nostra comunità. Restano sul tavolo parecchie incognite, una su tutte le tante domande per il 'Bonus Entreprises' che ad oggi non sono state ammesse per indisponibilità sopravvenuta di fondi".

Guardando ai dati triennali, il vicecapogruppo della Lega Vda ha parlato di "bilancio poco prospettico, con una capacità programmatoria che non va oltre l'anno: il 2023 sarà infatti l'anno più ricco (con + 180,6 milioni rispetto al 2022), mentre le risorse per il 2024 e il 2025 sono nettamente inferiori. La principale voce di spesa è quella della tutela della salute che, sommata alle politiche sociali e famiglia, corrisponde ad un terzo del bilancio. Tuttavia, a fronte dei 406,7 milioni di euro stimati per il 2023 per la programmazione sanitaria, si rileva una decrescita di 29 milioni nei due anni successivi, soprattutto per i Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Positivo, invece, il livello di spesa per gli investimenti: un dato che ci fa ben sperare, visto che la nostra infrastruttura sanitaria ne ha tanto bisogno".

"Sarà importante - ha spiegato Aggravi - capire come meglio poter governare e programmare le politiche di spesa pubblica nei prossimi anni. Occorrerà dare vita ad una sorta di controllo di gestione dei conti pubblici regionali per capire come si potrebbe fare meglio già in fase di programmazione, anche con cambi radicali". Secondo il vicecapogruppo della Lega "dirsi oggi soddisfatti e che l'andamento delle nostre finanze è positivo per effetto, soprattutto, delle entrate di provenienza centrale ed europea, significa essere miopi rispetto al futuro che ci attende".