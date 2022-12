Defr, approvati 4 ordini del giorno della Lega Vda

Nell'ambito dell'esame del Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2023-2025, il Consiglio Valle ha approvato quattro ordini del giorno del gruppo Lega Vda. Il primo impegna "a predisporre ogni attività necessaria al fine di valutare anche in Valle d'Aosta l'eventuale applicazione del Fattore Famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale"; il secondo impegna "il Governo regionale, qualora venisse portato a compimento il progetto di ampliamento dei confini territoriali del Parco naturale Mont Avic, a mantenere la sede dell'Ente nel territorio di Champdepraz in cui fu istituito in origine il Parco stesso"; il terzo impegna il Governo "a predisporre e individuare, ai fini di un'ottimale frequentazione della rete escursionistica, entro la primavera del prossimo anno, delle informazioni generali e indicazioni operative di concerto con gli enti locali valdostani, in attesa di arrivare ad una regolamentazione definitiva della materia; il quarto impegna il Governo regionale "a rilanciare, nell'ambito delle interlocuzioni con le autorità francesi, il tema della realizzazione di un tunnel tra La Thuile e i Comuni francesi di Séez e Bourg-Saint-Maurice ad uso turistico quale alternativa di percorribilità continuativa del confine ovvero anche potenziale volano di attrattività e collegamento tra realtà turistiche confinanti".