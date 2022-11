Aula esamina Defr, per Marzi positivo livello entrate correnti

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - Il Consiglio Valle ha iniziato l'esame del Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2023-2025. "E' molto positivo il livello delle entrate correnti, che permette strutturalmente alla Regione di coprire tutte le spese correnti e di poter destinare la restante significativa parte al finanziamento di spese di investimento", ha evidenziato l'assessore alle Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi, illustrando il documento.

"La giunta - ha spiegato Marzi - ha parzialmente innovato la struttura del Defr: con l'ambizione di diventare uno strumento più utile alla programmazione, il documento comprende, oltre al bilancio di previsione, il Piano integrato di attività e organizzazione, la legge di assestamento al bilancio e il rendiconto".

Nel 2022, ha anticipato Marzi, il Pil regionale si dovrebbe "riportare sui livelli pre-pandemia, attestandosi in termini reali su di un valore pari a circa 4 miliardi e 750 milioni, anche se la salita dell'inflazione ha accelerato principalmente a causa dei forti rialzi delle quotazioni di gas e petrolio, i cui effetti sono stati solo parzialmente attenuati dagli interventi del governo italiano. Nella legge di assestamento approvato dal Consiglio regionale, a cui hanno lavorato le competenti Commissioni, si è affrontata la dinamica dei prezzi, con il fondo triennale da 42 milioni di euro - di cui 15 milioni di immediata copertura nel 2022 - per far fronte alle maggiori spese impreviste, che consente la prosecuzione delle opere pubbliche e di continuare ad operare creando sviluppo sul territorio, si è quindi previsto un finanziamento del fondo a copertura delle maggiori spese, per il 2023 di 13,6 milioni euro e per il 2024 di euro 13,3 milioni. Dal punto di vista demografico, i residenti in Valle al primo gennaio 2022 si attestano a poco più di 123 mila unità con una riduzione di 750 residenti (-0,6%) rispetto al 2020". (ANSA).