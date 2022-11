Agricoltura, da 3a commissione ok a complemento regionale Pac

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - La terza commissione 'Assetto del territorio', martedì 29 novembre, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con le astensioni dei gruppi Lega Vda e Pcp, al complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano strategico della Pac 2023-2027.

"Siamo giunti al termine di un percorso composito e articolato in cui la commissione è stata chiamata a confrontarsi e a esprimersi sulle priorità per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale", ha dichiarato il presidente della commissione, Albert Chatrian.

Il programma delle misure per sostenere il settore rurale per il prossimo quinquennio può contare su 91,84 milioni di euro e prevede, tra gli altri, una serie di interventi specifici per il sostegno alle imprese e per la promozione della qualità delle produzioni regionali e locali ma punta anche alla salvaguardia dell'ambiente, del benessere animale e dell'allevamento estensivo in montagna.

"Tra gli obiettivi strategici del documento, che sarà presentato nella seduta consiliare del mese di dicembre, figura la compensazione del mancato reddito (integrando i pagamenti diretti) privilegiando l'allevamento di fondovalle e mayen e stimolando anche la monticazione estiva e la gestione produttiva degli alpeggi - ha spiegato Chatrian -. È importante anche sostenere il ricambio generazionale e l'avvio di nuove imprese agricole e forestali attraverso incentivi all'insediamento e agli investimenti, così come bisogna puntare sulla promozione di metodi di produzione a basso impatto ambientale. Il mondo rurale ha mille sfaccettature che devono essere tutte valorizzate al meglio e nel dettaglio". (ANSA).