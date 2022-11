Requisiti igienici ristoranti, soddisfazione da Lega-Fi-Pla

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - I gruppi consiliari di Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia e Pour L'Autonomie hanno "votato convintamente a favore della proposta di regolamento che contiene la nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

"Dopo numerose iniziative - scrivono i tre gruppi in una nota - che hanno sollecitato la sua rapida approvazione, tre interpellanze, una interrogazione ed una mozione presentate alternativamente da tutti e tre i gruppi a partire da gennaio 2021, finalmente si arriva ad una soluzione condivisa che, se non rappresenta il risultato ottimale che avevamo auspicato, porta i necessari adeguamenti che da troppo tempo ormai il settore della somministrazione richiede a gran voce".

Particolare soddisfazione poi viene espressa per "l'approvazione dell'emendamento presentato dai tre gruppi consiliari che modifica in senso più ampio le disposizioni che riguardano i servizi igienici di cui i locali devono dotarsi a seconda dei posti a sedere. In una prima proposta le fasce che riguardavano i ristoranti risultavano essere di quattro tipologie, penalizzando i locali con minori posti a sedere, mentre con la modifica recepita vi sarà un'unica fascia da zero a 60 posti a sedere, con un solo servizio igienico, invece che due, favorendo in questo modo sia i locali con minori spazi a disposizione (ad esempio situati nei centri storici) sia quelli in diretta competizione con il Piemonte, che con un regolamento maggiormente competitivo avrebbe potuto rappresentare una concorrenza più forte". (ANSA).