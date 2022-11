Requisiti igienici attività somministrazione, ok da commissioni

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - Le Commissioni 'Sviluppo economico' e 'Servizi sociali', riunite congiuntamente stamane, hanno espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di regolamento che contiene la nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Presentato dalla giunta regionale il 25 maggio 2022, il testo normativo sostituisce il regolamento regionale numero 2 del 2007 allo scopo di aggiornare e semplificare la disciplina, che necessita di una rivisitazione approfondita, anche in ragione delle numerose disposizioni, nel frattempo sopravvenute, che hanno avuto un impatto sul settore.

"Le commissioni - specificano il presidente della quarta, Giulio Grosjacques (Uv), e il vicepresidente della quinta, Claudio Restano (Gm) - hanno approvato il testo che ha recepito un emendamento dell'assessore al commercio e uno dei gruppi consiliari Lega Vda, Forza Italia e Pour l'Autonomie. L'adozione di una nuova disciplina risulta necessaria anche per adeguare i contenuti della materia all'evoluzione delle tecniche di somministrazione degli alimenti e bevande, ora maggiormente orientate alla creazione di una cultura della responsabilizzazione dell'operatore del settore alimentare e al controllo dei potenziali pericoli che ne possono derivare".

Le commissioni hanno anche calendarizzato i lavori per l'esame congiunto della petizione popolare 'Il riscaldamento non è un lusso', presentata il 25 ottobre e accompagnata da 758 firme.

"Abbiamo deciso una prima tranche di audizioni - riferiscono Giulio Grosjacques e Claudio Restano -, in programma per venerdì della prossima settimana: sentiremo l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, e i primi firmatari della petizione".

La quinta Commissione ha poi espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Fi, sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per la modificazione della finalità di un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin, di cui è relatore il consigliere Claudio Restano. (ANSA).