Referendum elettorale, commissione delibera audizione esperto

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - La prima commissione 'Istituzioni e autonomia' ha deliberato di audire il costituzionalista Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico all'Università 'La Sapienza', in merito alla richiesta di referendum consultivo di iniziativa popolare presentata lo scorso 24 maggio sulla proposta di legge 58, a firma del gruppo Progetto civico progressista, riguardante le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

A Luciani "chiediamo un parere scritto - spiega Claudio Restano (Gm), presidente della prima Commissione - sui quesiti già posti a suo tempo alla Commissione per i procedimenti referendari e la disponibilità a illustrarlo in un prossimo incontro con la prima Commissione. Successivamente sarà sentito nuovamente, per una seconda audizione, il Comitato che ha promosso il referendum consultivo. Al termine, saranno fatte le dovute valutazioni e, se del caso, promossi ulteriori approfondimenti. Riteniamo importante acquisire questo parere ai fini di mettere il Consiglio Valle - cui spetta l'ultima parola - nelle condizioni di assumere una decisione corretta sotto tutti i profili". (ANSA).