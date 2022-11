Ddl su strade regionali e dehors, ok da terza commissione

La terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Pcp, su due disegni di legge.

Il primo, di cui è relatore il presidente della Commissione, Albert Chatrian (Av-Vda Unie), è composto da otto articoli volti a "razionalizzare la disciplina relativa alle strade regionali per gli aspetti che riguardano il procedimento di declassificazione, la competenza in ordine alle manutenzioni e il procedimento applicabile agli accessi carrai".

Il secondo testo, di cui è relatore il consigliere Paolo Cretier (Fp-Pd), nei suoi tre articoli proroga le scadenze per il mantenimento degli allestimenti esterni di carattere temporaneo degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture ricettivo-turistiche.

La Commissione ha inoltre programmato i lavori per l'esame della petizione popolare 'Salviamo il vallone delle Cime Bianche', presentata il 28 ottobre e corredata da 2335 firme.

"La petizione - ricorda il presidente Chatrian - è stata assegnata anche alla quarta Commissione 'Sviluppo economico' e abbiamo quindi deciso di lavorare congiuntamente: inizieremo con le audizioni delpPresidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di assessore all'Ambiente, e dell'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Berschy, oltre che dei primi firmatari".