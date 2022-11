Gruppi Lega e Forza Italia, bene volontà dialogo Uv

(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - "Prendiamo atto con favore della volontà di dialogo manifestata, auspicando che questo sia il preludio a quel cambiamento fatto di soluzioni concrete che i valdostani richiedono a gran voce". Così in una nota i gruppi consiliari di Forza Italia e Lega Vda "a seguito delle dichiarazioni riportate nel corso degli ultimi giorni sugli organi di stampa, formulate da significative componenti dell'attuale maggioranza", in particolar modo dall'Union valdotaine. I due gruppi "prendono atto che, finalmente, ci si renda conto di come sia indispensabile poter contare su di una maggioranza solida e politicamente stabile per affrontare le difficoltà che in questo difficile momento attanagliano i nostri concittadini".

Ma "oltre alle emergenze contingenti, occorrerà quanto prima affrontare i numerosi dossier rimasti giacenti che potranno trovare soluzione solo attraverso scelte politiche forti e di ampio respiro".

Inoltre "alla luce del fatto che nelle prossime sedute del Consiglio Valle verranno trattati gli atti più importanti di programmazione politica ed amministrativa della Regione, ci si interroga sulla solidità delle prospettive con cui questi atti verranno posti all'attenzione della massima assise valdostana. A tal riguardo, in questo contesto particolarmente difficile dove oltre a visione, programmazione e stabilità, è fondamentale anche un collegamento con il governo centrale che solo le forze di Centrodestra sono in grado di garantire". (ANSA).