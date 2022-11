Lotta al riciclaggio e prospettive europee, convegno ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - 'Lotta al riciclaggio. Analisi e prospettive in Italia e in Europa' è il titolo del convegno che si terrà lunedì 28 novembre alle ore 10, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, nell'ambito delle attività di formazione programmate dall'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, istituito presso il Consiglio Valle.

L'iniziativa, organizzata con la collaborazione del Consiglio dei notariati dell'Unione europea e del Consiglio nazionale del Notariato, ha l'intento di fare il punto sulla situazione, con dati e analisi, sul fenomeno del riciclaggio di denaro, oltre che di fornire le prospettive in ambito italiano ed europeo con particolare riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio delle Commissione europea.

Dopo un indirizzo di saluto da parte del presidente del Consiglio e dell'Osservatorio regionale antimafia, Alberto Bertin, interverranno diversi esperti del settore: Claudio Forleo, giornalista e responsabile dell'Osservatorio parlamentare di Avviso pubblico; Giampaolo Marcoz, presidente del Consiglio dei Notariati dell'Unione europea; Vincenzo Gunnella, responsabile della Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del Notariato; Antonio Laudati, xonsigliere di Cassazione, già sostituto procuratore nazionale antimafia.

"Il riciclaggio è un fenomeno in continua evoluzione che necessita di un'analisi approfondita e di un attento monitoraggio - ha commentato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -. L'ingente massa di denaro liquido, proveniente dalle attività criminali, genera investimenti capaci di inserirsi e di alterare i circuiti dell'economia legale in una dimensione che travalica i confini dei singoli Stati. Per questo è importante intervenire con un approccio armonizzato tra il livello nazionale e quello europeo". L'evento, moderato dalla giornalista Cristina Porta, è a ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà trasmesso anche in diretta sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube (www.youtube.it/user/consvda). (ANSA).