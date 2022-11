Premio regionale Volontariato al progetto 'Maison refuge'

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - 'Maison refuge, un piccolo seme di accoglienza' dell'Associazione sport per tutti (Aspert) si è aggiudicato la tredicesima edizione del Premio regionale per il volontariato. Come una sorta di "start-up sociale", il progetto si rivolge ai giovani in condizione borderline che, grazie al coinvolgimento attivo del territorio, possono trovare un aiuto per risolvere la loro situazione problematica.

"La creazione di un ambiente inclusivo, attivazione di laboratori educativi, formazione professionale: sono solo alcune delle sfumature in cui si declina l'azione di una comunità diffusa, che si muove coralmente per tessere una rete a supporto di giovani in condizioni di fragilità - riporta la motivazione -. Lanciare un piccolo seme di accoglienza significa contaminare di solidarietà un intero territorio. Un seme che non tarda a germogliare, facendo di una 'Maison refuge' un paradigma di solidarietà" La cerimonia di consegna si è tenuta nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta. L'iniziativa, dedicata alle nuove fragilità e alle emergenze inedite conseguenti all'epidemia da Covid, è stata organizzata dal Consiglio Valle in collaborazione con il Csv Valle d'Aosta e la Fondazione Sistema Ollignan e sostenuta dai Lions Club 'Aosta Host' e 'Aosta Mont-Blanc', nonché dai Rotary Club 'Aosta' e 'Courmayeur Valdigne' e dalla Sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini.

"Il Volontariato rappresenta un mondo poliedrico che è parte integrante del nostro vivere sociale e che opera in un numero sempre più alto di settori - ha sottolineato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -, dando il suo prezioso contributo sia al mondo pubblico che a quello privato. Questo Premio vuole essere una ricompensa sociale, un tributo simbolico e sentito a tutti coloro che si impegnano con costanza e dedizione, con sacrificio e pazienza".

Oltre al Premio, che consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore, sono stati consegnati cinque riconoscimenti, di 4.000 euro ciascuno, attribuiti alle proposte più meritevoli. Il primo riconoscimento è andato al progetto 'Avrò cura di te', dell'Associazione per la lotta all'ictus (Alice VdA) che ha predisposto, in un unico documento, tutte le informazioni utili per i malati e per i loro familiari per orientarsi sui sostegni socio-economici-sanitari utili ad alleviare la loro condizione. Il secondo riconoscimento è andato a 'Gaudio, il piacere di ascoltare' realizzato dall'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti sezione regionale VdA aps finalizzato a incentivare la diffusione della lettura tra persone ipo e non vedenti. Ad aggiudicarsi il terzo riconoscimento è stato il progetto 'Invecchiamento attivo: migliorare la qualità della vita per diventare risorsa di una comunità', presentato dall'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (Auser) VdA che ha come obiettivo quello di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella società.

Il quarto riconoscimento è stato attribuito a 'Giovani Scie, lasciamo un segno del nostro cammino nel mondo' dell'Ente Parrocchia di Maria Immacolata, che propone di allargare lo spazio di promozione sociale e culturale per i ragazzi del Quartiere Cogne. Infine, un quinto riconoscimento è andato al progetto ìCammini-Aamoì del Centro regionale sportivo Libertas VdA aps che mette al centro la camminata come strumento di aggregazione e di miglioramento della salute. (ANSA).