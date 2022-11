Scuola: dichiarazioni Caveri, centrodestra solidale con docenti

"Esprimere la propria solidarietà al corpo docenti della Valle d'Aosta evidenziandone il prezioso ruolo attivo nella formazione degli studenti valdostani ed il costante impegno nell'aggiornamento professionale". E' quanto chiede una risoluzione presentata dalla Lega Vda, da Forza Italia e da Pour l'Autonomie che fa seguito ad alcune dichiarazioni dell'assessore all'istruzione Luciano Caveri nell'ambito di un'iniziativa ispettiva in aula.

Nella risoluzione si prende atto "della richiesta di scuse pubbliche rivolte dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle forze politiche, dai singoli insegnanti e dalla società civile valdostana", si evidenzia che "gli insegnanti devono fare i conti con una società in cui si è persa l'importanza della scuola in quanto istituzione fondamentale del nostro Paese, con un conseguente svilimento del loro ruolo anche gli occhi degli alunni che spesso utilizzano i social network per deriderli e denigrarli" e si sottolinea che "gli insegnanti dovrebbero essere invece costantemente sostenuti e valorizzati nel loro ruolo formativo ed educativo fondamentale per la nostra regione e il paese tutto". Il testo, inoltre, evidenzia che "le dichiarazioni rese in aula sono assolutamente prive di fondamento nonché offensive per la professionalità e la reputazione degli insegnanti valdostani".